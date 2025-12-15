Профильный комитет Рады рекомендовал переименовать копейки в шаги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал принять законопроект о переименовании на Украине копейки в шаг.

«Рекомендовали для принятия — за основу и в целом — фундаментальную и невероятную реформу о переименовании копейки в шаг! Уверен, что «шаг» станет мощным победоносным шагом к макрофинансовой стабильности государства», — написал депутат в телеграм-канале.

В прошлом году Нацбанк Украины инициировал изменение названия разменных монет. Законопроект о переименовании копеек в шаги внесли в Верховную раду в октябре. В пояснительной было записке указано, что слово «копейка» указывает на общую с Россией историю и имеет «враждебное» происхождение, а переименование поможет «восстановить историческую справедливость».

В последний раз шаги использовались на Украине более века назад — гривны существовавшей до 1920 года Украинской народной республики (УНР) делились на 100 шагов. Однако это были не монеты, а «билеты» — бумажные деньги.

В 1992 году были выпущены пробные украинские монеты: 1 шаг и 50 шагов, но этот номинал не был утвержден.