 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Профильный комитет Рады рекомендовал переименовать копейки в шаги

Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал принять законопроект о переименовании на Украине копейки в шаг.

«Рекомендовали для принятия — за основу и в целом — фундаментальную и невероятную реформу о переименовании копейки в шаг! Уверен, что «шаг» станет мощным победоносным шагом к макрофинансовой стабильности государства», — написал депутат в телеграм-канале.

В прошлом году Нацбанк Украины инициировал изменение названия разменных монет. Законопроект о переименовании копеек в шаги внесли в Верховную раду в октябре. В пояснительной было записке указано, что слово «копейка» указывает на общую с Россией историю и имеет «враждебное» происхождение, а переименование поможет «восстановить историческую справедливость».

В последний раз шаги использовались на Украине более века назад — гривны существовавшей до 1920 года Украинской народной республики (УНР) делились на 100 шагов. Однако это были не монеты, а «билеты» — бумажные деньги.

В 1992 году были выпущены пробные украинские монеты: 1 шаг и 50 шагов, но этот номинал не был утвержден.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
гривна Копейка Верховная рада Украины законопроект переименование

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Рейтинг доверия украинцев к США и НАТО резко упал за год
Политика
ЕС призвал не допустить «просто обещаний» при отказе Украины от НАТО
Политика
В Киеве допустили девальвацию гривны на фоне переговоров
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 19:45 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 19:45
Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам Общество, 20:00
Рост цен на новостройки в России в ноябре снова ускорился Недвижимость, 20:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 19:59
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 19:58
Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине Политика, 19:57
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 19:44
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:42
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен Политика, 19:37
Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине Политика, 19:32
Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком Спорт, 19:31
Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского Политика, 19:24