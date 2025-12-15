Суд вновь продлил принудительное лечение некрополисту Москвину

Анатолий Москвин (Фото: Олег Золото / РИА Новости)

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода продлил на полгода принудительное лечение некрополисту Анатолию Москвину, обвиненному в надругательствах над телами умерших детей и направленного на лечение 13 лет назад. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заседание прошло в закрытом режиме.

Некрополист — специалист, который изучает и популяризирует истории некрополей и кладбищ. Он исследует архитектуру, надписи на могилах и биографии захороненных людей. В более широком смысле под «некрополистами» также подразумеваются люди, которые занимаются поиском и сохранением могил и надгробий.

Осенью 2011 года в квартире и гараже Москвина — нижегородского краеведа и лингвиста-полиглота — нашли 26 кукол, изготовленных из мумифицированных останков девочек в возрасте от трех до 12 лет. Для создания кукол он раскапывал могилы в Нижнем Новгороде, Москве и их окрестностях. Следователям мужчина рассказывал, что считает мумии живыми, а занимался их изготовлением, в частности потому, что хотел иметь дочь.

Мужчину признали невменяемым. В мае 2012 года Москвина направили на принудительное лечение с диагнозом шизофрения в психиатрическую лечебницу, освободив от ответственности по ст. 244 УК (надругательство над телами умерших).

Ленинский районный суд 27 сентября назначил Москвину судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, можно ли его перевести на амбулаторный режим.

В октябре телеграм-канал Shot написал о возможном переводе Москвина под опеку родственников в связи с ухудшением его самочувствия. В суде заявили «РИА Новости», что не получали материалов из психиатрической больницы по этому делу.

Администрация больницы отказалась предоставить информацию, сославшись на врачебную тайну. В ноябре врачи обратились в суд с представлением о продлении принудительного лечения Москвину.