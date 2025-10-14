 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд ответил на данные о выписке некрополиста Москвина из психбольницы

Анатолий Москвин
Анатолий Москвин (Фото: Олег Золото / РИА Новости)

Суд в Нижнем Новгороде не получал материалов из психиатрической больницы по делу некрополиста Анатолия Москвина, обвиненного в надругательствах над телами умерших детей и направленного на принудительное лечение 13 лет назад, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов общей юрисдикции.

Там отметили, что 7 мая 2025 года Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил Москвину на шесть месяцев срок пребывания в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Мужчина по-прежнему проходит там лечение.

Так в пресс-службе прокомментировали публикацию телеграм-канала Shot о возможном переводе Москвина под опеку родственников в связи с ухудшением его самочувствия: он почти не ходит и с трудом разговаривает.

Организатору ячейки «Граждан СССР» заменили срок на психбольницу
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

По регламенту, продлевать принудительное лечение обязаны каждые полгода, уточняет портал NN.RU. По информации его источника, знакомого с ситуацией, ранее Москвин добивался перевода из психиатрической больницы № 2 на Июльских днях в психоневрологический интернат в другой части Нижнего Новгорода, чтобы быть ближе к своей матери-пенсионерке.

Некрополист — это специалист, который изучает и популяризирует истории некрополей (кладбищ). Он исследует кладбищенскую архитектуру, надписи на могилах и биографии захороненных людей. В более широком смысле под «некрополистами» также подразумеваются люди, которые занимаются поиском и сохранением могил, в том числе знаменитостей.

Осенью 2011 года в квартире и гараже профессора-лингвиста Москвина нашли 26 кукол, изготовленных из мумифицированных останков девочек в возрасте от трех до 12 лет. Для создания кукол он раскапывал могилы в Нижнем Новгороде, Москве и их окрестностях. Следователям некрополист, получивший в СМИ прозвище Кукольник, объяснил, что считает изготовленные мумии живыми.

Мужчину признали невменяемым и неспособным осознавать общественную опасность своих действий и в мае 2012 года направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, освободив от ответственности по ст. 244 Уголовного кодекса (надругательство над телами умерших).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Денис Малышев
Нижний Новгород суд принудительное лечение судебно-психиатрическая экспертиза
Материалы по теме
Индийские психиатры впервые выявили случай группового безумия у геймеров
Технологии и медиа
Минздрав назвал регион — лидер по распространенности психических болезней
Общество
Готовившего отравление работников ОПК Ярославля отправили в психбольницу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Главу нижегородского отделения «Народного фронта» задержали Общество, 18:52
МВФ во второй раз снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год Экономика, 18:50
Царёв назвал абсурдом лишение его гражданства Украины Политика, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией Спорт, 18:36
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии Политика, 18:28
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Разрешение каких конфликтов Трамп поставил себе в заслугу. Инфографика Политика, 18:26
МВД проверит конфликт с пенсионеркой из-за места в московском метро Общество, 18:25
Кто такой судья Момотов, у которого нашли сеть отелей и связи с ОПГ 18:24
Путин впервые за десять лет назначил нового посла в Австрии Политика, 18:22
Российский рынок — на годовых минимумах. Какие акции покупать на просадкеПодписка на РБК, 18:20
97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF Спорт, 18:19
ПСБ рассказал о мерах поддержки быстрорастущего технологического бизнеса Пресс-релиз, 18:17