Суд ответил на данные о выписке некрополиста Москвина из психбольницы

Анатолий Москвин (Фото: Олег Золото / РИА Новости)

Суд в Нижнем Новгороде не получал материалов из психиатрической больницы по делу некрополиста Анатолия Москвина, обвиненного в надругательствах над телами умерших детей и направленного на принудительное лечение 13 лет назад, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов общей юрисдикции.

Там отметили, что 7 мая 2025 года Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил Москвину на шесть месяцев срок пребывания в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Мужчина по-прежнему проходит там лечение.

Так в пресс-службе прокомментировали публикацию телеграм-канала Shot о возможном переводе Москвина под опеку родственников в связи с ухудшением его самочувствия: он почти не ходит и с трудом разговаривает.

По регламенту, продлевать принудительное лечение обязаны каждые полгода, уточняет портал NN.RU. По информации его источника, знакомого с ситуацией, ранее Москвин добивался перевода из психиатрической больницы № 2 на Июльских днях в психоневрологический интернат в другой части Нижнего Новгорода, чтобы быть ближе к своей матери-пенсионерке.

Некрополист — это специалист, который изучает и популяризирует истории некрополей (кладбищ). Он исследует кладбищенскую архитектуру, надписи на могилах и биографии захороненных людей. В более широком смысле под «некрополистами» также подразумеваются люди, которые занимаются поиском и сохранением могил, в том числе знаменитостей.

Осенью 2011 года в квартире и гараже профессора-лингвиста Москвина нашли 26 кукол, изготовленных из мумифицированных останков девочек в возрасте от трех до 12 лет. Для создания кукол он раскапывал могилы в Нижнем Новгороде, Москве и их окрестностях. Следователям некрополист, получивший в СМИ прозвище Кукольник, объяснил, что считает изготовленные мумии живыми.

Мужчину признали невменяемым и неспособным осознавать общественную опасность своих действий и в мае 2012 года направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, освободив от ответственности по ст. 244 Уголовного кодекса (надругательство над телами умерших).