Военная операция на Украине


Белоусов провел встречу с военкорами

Белоусов обсудил с военкорами развитие войск беспилотных систем
Сюжет
Военная операция на Украине

Белоусов провел встречу с военкорами


Глава Минобороны Андрей Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

На встрече обсуждалось развитие войск беспилотных систем, модернизация вооружения и техники, а также потребность в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.

Также военкоры на встрече обратились к Белоусову с рядом предложений по совершенствованию поддержки участников военной операции.

Предыдущая встреча Белоусова с военными корреспондентами прошла 13 августа. На ней глава Минобороны обсудил с военкорами новые разработки ОПК, в том числе в сфере беспилотной авиации.

В конце прошлого года Белоусов заявил, что создание войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Глава военного ведомства охарактеризовал массовое использование дронов как наиболее значимое достижение в развитии тактики действий воинских подразделений.

В июне президент Владимир Путин заявил, что в стране уже активно создаются такие войска. Об их готовности Минобороны сообщило 12 ноября, наращивание боевого состава продолжается.

