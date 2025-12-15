Экс-премьера Франции госпитализировали с тяжелым гриппом

Франсуа Байру (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Бывший премьер-министр Франции и действующий мэр города По на северо-западе страны Франсуа Байру был доставлен в городскую больницу с тяжелым случаем гриппа, передает BFMTV со ссылкой на мэрию города.

74-летнему политику потребуется наблюдение медиков еще несколько дней, хотя его состояние постепенно улучшается, уточнили в муниципалитете. Байру не сможет на этой неделе участвовать в работе городской администрации.

По данным журналистов, политик заболел 5 декабря. В начале месяца во Франции произошел всплеск заболеваемости респираторными инфекциями. Практически во всех департаментах страны отмечен уровень эпидемической опасности, пишет Le Figaro.

Тяжелая форма гриппа характеризуется крайне высокой температурой (39–40°C), сильной интоксикацией, а также высоким риском развития осложнений, таких как пневмония, миокардит или поражения нервной системы.

Основатель центристской партии «Демократическое движение» и сопредседатель Европейской демократической партии Франсуа Байру занимает пост мэра По с 2014 года. С декабря 2024 года по сентябрь 2025 года он возглавлял правительство страны, пока Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) не вынесло кабинету вотум недоверия. Инициатором этой процедуры выступил сам премьер с целью заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями насчет проекта бюджета на 2026 год.