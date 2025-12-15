Латвия призвала граждан не ездить в Россию и Белоруссию на Новый год
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) рекомендовала гражданам республики воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию на время предстоящих рождественских и новогодних праздников. Предупреждение связано с «возможностью допроса и вербовки иностранцев на своей территории».
Спецслужба предупредила, что в случае вынужденных поездок латышам необходимо отказаться от использования мобильного телефона. «Данные с вашего мобильного телефона могут быть получены на пограничном пункте, а также он может быть заражен шпионским ПО», — говорится в сообщении.
VDD призывает обращать внимание на признаки, которые могут указывать на «контакт с представителем спецслужбы» при пересечении границы, к примеру — усиленную проверку, а также то, что вопросы задает человек в гражданской одежде, а не в форме пограничника.
В июне власти Латвии запретили въезд некоторым россиянам, владеющим недвижимостью рядом со стратегически важными объектами, сообщал Delfi.
Читайте РБК в Telegram.