Война санкций⁠,
Латвия призвала граждан не ездить в Россию и Белоруссию на Новый год

Служба госбезопасности Латвии призвала граждан не ездить в Россию на Новый год
Сюжет
Война санкций
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) рекомендовала гражданам республики воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию на время предстоящих рождественских и новогодних праздников. Предупреждение связано с «возможностью допроса и вербовки иностранцев на своей территории».

Спецслужба предупредила, что в случае вынужденных поездок латышам необходимо отказаться от использования мобильного телефона. «Данные с вашего мобильного телефона могут быть получены на пограничном пункте, а также он может быть заражен шпионским ПО», — говорится в сообщении.

VDD призывает обращать внимание на признаки, которые могут указывать на «контакт с представителем спецслужбы» при пересечении границы, к примеру — усиленную проверку, а также то, что вопросы задает человек в гражданской одежде, а не в форме пограничника.

В июне власти Латвии запретили въезд некоторым россиянам, владеющим недвижимостью рядом со стратегически важными объектами, сообщал Delfi.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Латвия Россия Белоруссия национальная безопасность рекомендации

