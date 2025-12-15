 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства

Губернатор Самарской области Федорищев подписал указ об отставке правительства
Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев (Фото: Вячеслав Федорищев / VK)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства Самарской области, трансляция которого велась на странице Самарской области во «ВКонтакте». Документ вступит в силу с 16 декабря.

По словам Федорищева, решение принято на основании устава региона и закона о правительстве Самарской области. Губернатор подчеркнул, что отставка носит технический характер и направлена на усиление отдельных блоков работы. Все сотрудники продолжат работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового правительства.

Федорищев также сообщил, что кандидатура председателя правительства Самарской области будет внесена на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

Ранее глава региона сообщал о планах сократить число вице-губернаторов до четырех и переименовать их в заместителей губернатора. Предполагалось, что один из них займет должность председателя правительства Самарской области, второй будет курировать экономический блок, третий возглавит администрацию губернатора, а четвертый будет отвечать за внутреннюю политику региона.

9 октября депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях приняли предложенные Вячеславом Федорищевым поправки в устав.

Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Вячеслав Федорищев Самарская область отставка правительства
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года

