 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Поиск пропавших в Пермском крае 15 туристов осложнил снегопад

МЧС: поиск пропавших в Пермском крае 15 туристов осложнен снегопадом

Поиски пропавших туристов в Пермском крае осложняются погодными условиями, снегопадом, минусовой температурой и горной местностью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ранее группа из 15 человек сбилась с пути в районе горы Ослянка. Группа туристов не была зарегистрирована. К точке сбора вернулись всего два человека.
Туристическая группа состояла из 15 жителей Свердловской области. Двое участников благополучно вернулись на туристическую базу «Ослянка-хаус». Их прибытие зафиксировано в 18:00 13 декабря. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Работы по поиску не прекращались в ночное время. К операциям привлечены региональные службы (22 человека и 10 единиц техники) и 21 доброволец на снегоходах. На помощь также следуют кинологи и расчет беспилотной авиации МЧС.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Анастасия Совкова
Пермский край МЧС снегопад

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 11:55 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 11:55
Взятки криптовалютой за «крышу» казино обернулись сроком для полицейских Крипто, 12:17
Полиция назвала вероятную причину нападения на учительницу в Петербурге Общество, 12:17
Как развивается российское двигателестроение Отрасли, 12:14
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
Мосгорсуд оставил в силе приговор Григорию Мельконьянцу Политика, 12:04
Лес как актив: почему корпоративные эко-проекты терпят неудачи Компании, 12:00
Игра на опережение: что ожидает ИТ-рынок в 2026 году Компании, 12:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Подведены итоги исследования о взгляде бизнеса на судебную систему Компании, 12:00
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Поиск пропавших в Пермском крае 15 туристов осложнил снегопад Общество, 11:53
Клуб Малкина установил уникальное достижение в НХЛ Спорт, 11:48
Кандидат-«волчок» — новая проблема для работодателей. Как его распознать Образование, 11:47
Кто из теннисистов отказался выступать за Россию после февраля 2022 года Спорт, 11:47
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42