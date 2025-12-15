Поиск пропавших в Пермском крае 15 туристов осложнил снегопад

Поиски пропавших туристов в Пермском крае осложняются погодными условиями, снегопадом, минусовой температурой и горной местностью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ранее группа из 15 человек сбилась с пути в районе горы Ослянка. Группа туристов не была зарегистрирована. К точке сбора вернулись всего два человека.

Туристическая группа состояла из 15 жителей Свердловской области. Двое участников благополучно вернулись на туристическую базу «Ослянка-хаус». Их прибытие зафиксировано в 18:00 13 декабря. По предварительной информации, состояние мужчин удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Работы по поиску не прекращались в ночное время. К операциям привлечены региональные службы (22 человека и 10 единиц техники) и 21 доброволец на снегоходах. На помощь также следуют кинологи и расчет беспилотной авиации МЧС.