People узнал, что в убийстве Райнера и его жены подозревают их сына

People: в убийстве режиссера Райнера и его жены подозревают их сына

Фото: Jill Connelly / Reuters

Роб Райнер и его жена Мишель Райнер были убиты своим сыном Ником, передает журнал People со ссылкой на источники. Полиция пока официально не подтвердила информацию.

В статье говорится, что в интервью People в 2016 году Ник рассказывал о своей многолетней борьбе с наркотической зависимостью, которая началась в раннем подростковом возрасте и привела его к жизни на улице. По его словам, с 15 лет он неоднократно попадал в реабилитационные центры, но зависимость продолжала усиливаться, и он все больше отдалялся от семьи.

Американский актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Райнер были найдены мертвыми 15 декабря в собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщил представитель семьи, передает CNN. Тела обнаружили накануне, при этом власти первоначально не раскрывали личности погибших.

Обстоятельства и причины смерти выясняют детективы отдела по расследованию убийств из полиции Лос-Анджелеса. По данным TMZ, на телах жертв зафиксированы ранения, характерные для нападения с ножом.

Роб и Мишель поженились в 1989 году, всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми. Наибольшую известность Райнер получил как режиссер фильмов «Это — Spinal Tap!», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик» с Морганом Фрименом и Джеком Николсоном. Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит».