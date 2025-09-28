В Росреестре рассказали, сколько городов России носят человеческие имена
В России восемь городов, в названиях которых есть человеческое имя, рассказали «РИА Новости» в Росреестре.
Помимо административного центра Владимира, города Артем в Приморском крае и Беслана в Северной Осетии, в список таких городов попали Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).
Всего в России существует свыше 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами, включая более мелкие. Значительная часть из них находятся в Татарстане и Башкортостане.
«В Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан — 35 деревень и сел», — рассказали в ведомстве.
Также в России существует 67 городов с повторяющимися названиями. Некоторые из них встречаются по три раза — это, например, Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской народной республике), Кировск (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской народной республике), Красноармейск (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой народной республике), Приморск (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и Советск (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).
По два раза повторяются названия таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов