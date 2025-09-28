В Росреестре рассказали, сколько городов России носят человеческие имена

Росреестр: в России есть восемь городов с человеческими именами в названии

В России восемь городов, в названиях которых есть человеческое имя, рассказали «РИА Новости» в Росреестре.

Помимо административного центра Владимира, города Артем в Приморском крае и Беслана в Северной Осетии, в список таких городов попали Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).

Всего в России существует свыше 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами, включая более мелкие. Значительная часть из них находятся в Татарстане и Башкортостане.

«В Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан — 35 деревень и сел», — рассказали в ведомстве.

Также в России существует 67 городов с повторяющимися названиями. Некоторые из них встречаются по три раза — это, например, Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской народной республике), Кировск (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской народной республике), Красноармейск (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой народной республике), Приморск (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и Советск (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).

По два раза повторяются названия таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.