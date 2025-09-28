 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Росреестре рассказали, сколько городов России носят человеческие имена

Росреестр: в России есть восемь городов с человеческими именами в названии

В России восемь городов, в названиях которых есть человеческое имя, рассказали «РИА Новости» в Росреестре.

Помимо административного центра Владимира, города Артем в Приморском крае и Беслана в Северной Осетии, в список таких городов попали Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).

Всего в России существует свыше 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами, включая более мелкие. Значительная часть из них находятся в Татарстане и Башкортостане.

«В Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан — 35 деревень и сел», — рассказали в ведомстве.

Роскадастр назвал 67 российских городов с повторяющимися названиями
Общество

Также в России существует 67 городов с повторяющимися названиями. Некоторые из них встречаются по три раза — это, например, Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской народной республике), Кировск (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской народной республике), Красноармейск (в Саратовской и Московской областях, а также в Донецкой народной республике), Приморск (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и Советск (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).

По два раза повторяются названия таких городов, как Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
имена города Росреестр Россия
Материалы по теме
Роскадастр назвал 67 российских городов с повторяющимися названиями
Общество
Росреестр назвал 16 городов России из трех букв
Общество
Почти 130 малых городов России оказались под угрозой исчезновения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
Губернатор рассказал об отражении атаки дронов, летевших на Ярославль Политика, 09:29
В Молдавии начались парламентские выборы Политика, 09:16
В Росреестре рассказали, сколько городов России носят человеческие имена Общество, 09:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 09:06
История «болезни»: спецпроект РБК о фанатах. Видео Спорт, 09:02
Заработать на IPO сложнее, чем потерять: в чем подводные камни Инвестиции, 09:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
При стрельбе в Северной Каролине погибли три человека Общество, 08:46
В Молдавии началось голосование на выборах в парламент Политика, 08:28
В Совфеде напомнили, кому повысят пенсии до конца года Общество, 08:18
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
За ночь над российскими регионами сбили 41 беспилотник Политика, 07:39
Мошенники научились красть данные банковских карт через NFC Общество, 07:27
Москвичам пообещали пасмурный день и дождь Общество, 07:22