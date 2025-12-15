Лувр в Париже 15 декабря закрыли из-за забастовки сотрудников

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лувр закрыли в понедельник, 15 декабря, из-за забастовки сотрудников музея. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«В связи с забастовкой сотрудников музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Около 400 работников Лувра на собрании 15 декабря единогласно поддержали забастовку, передает газета Le Monde со ссылкой на профсоюзы. Сотрудники протестуют против «ухудшения условий труда».

8 декабря стало известно, что три французских профсоюза решили объявить бессрочную забастовку сотрудников Лувра, которая должна начаться 15 декабря, передавал France 24.

Представитель одного из профсоюзов Валери Бод рассказала AFP, что участники собрания 8 декабря единогласно поддержали проведение забастовки. В собрании приняли участие более 200 человек.

В совместном письме министру культуры Рашиде Дати профсоюзы указали, что части Лувра регулярно закрываются из‑за «недостатка персонала, технических сбоев и ветхости здания».

«У публики теперь есть только ограниченный доступ к произведениям искусства, и ей трудно передвигаться. Визит в Лувр превратился в преодоление настоящей полосы препятствий», — подчеркнули они.

Решение профсоюзов также связано с инцидентом конца ноября — из‑за прорыва водопровода в Лувре произошла утечка воды, повредившая сотни книг в отделе египетских древностей. Bloomberg добавил, что мотивами забастовки стали и выявленные после ограбления музея недостатки в системе безопасности.