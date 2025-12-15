 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Народный артист России Левон Оганезов умер от онкологии

Народный артист России Левон Оганезов умер от рака почки в возрасте 84 лет
Левон Оганезов
Левон Оганезов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Народный артист России, пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни. О смерти музыканта сообщила его дочь Мария Шкловер в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Позже дочь Оганезова подтвердила «АиФ», что причиной смерти пианиста стал рак почки.

Прощание с артистом пройдет 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят на кладбище Кенсико.

Левон (Леонтий) Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года, с раннего детства занимался музыкой, учился в Центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. С конца 1950-х годов выступал на эстраде, аккомпанировал ведущим артистам советской сцены, в том числе Клавдии Шульженко, Андрею Миронову, Валентине Толкуновой, Ларисе Голубкиной, Иосифу Кобзону.

Оганезов был соведущим телепередач «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Играл в Театре сатиры в спектакле «Прощай, конферансье!», снялся в фильмах, среди которых «Ключ от спальни» Эльдара Рязанова, «Продается дача» Владимира Потапова.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
смерть причина онкология онкологическое заболевание

