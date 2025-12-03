В Кузбассе школьницу и ее друга заподозрили в убийстве матери девочки

В Кузбассе 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери при соучастии друга

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства 36-летней женщины из Прокопьевска, сообщили в региональном главке МВД. В совершении преступления подозревается 14-летняя дочь убитой и 16-летний знакомый девочки.

По данным полиции, убийство произошло 1 декабря в квартире дома на улице Институтской. Тело с множественными ножевыми ранениями было найдено в подвале сожителем женщины.

«Установлено, что подростки <...> поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери 14-летней школьницы», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, с ними работают следователи.

Согласно Уголовному кодексу, подросток, совершивший убийство, подлежит уголовной ответственности с 14 лет и получит наказание, срок которого зависит от квалификации преступления.