В Кузбассе школьницу и ее друга заподозрили в убийстве матери девочки
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства 36-летней женщины из Прокопьевска, сообщили в региональном главке МВД. В совершении преступления подозревается 14-летняя дочь убитой и 16-летний знакомый девочки.
По данным полиции, убийство произошло 1 декабря в квартире дома на улице Институтской. Тело с множественными ножевыми ранениями было найдено в подвале сожителем женщины.
«Установлено, что подростки <...> поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери 14-летней школьницы», — говорится в сообщении.
Подозреваемые задержаны, с ними работают следователи.
Согласно Уголовному кодексу, подросток, совершивший убийство, подлежит уголовной ответственности с 14 лет и получит наказание, срок которого зависит от квалификации преступления.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили