Минобороны: над регионами России сбили 40 дронов за четыре часа

Над регионами России сбили 40 дронов за четыре часа

Фото: Минобороны России

В период с 12:00 по 16:00 мск 14 декабря средства ПВО перехватили 40 дронов над восьмью российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 12. По восемь БПЛА перехватили в Курской и Белгородской областях. Пять дронов сбили над Орловской, три — над Калужской, два — над Рязанской областями. По одному беспилотнику ПВО перехватила в Тамбовской и Тульской областях.

В связи с падением обломков беспилотников 14 декабря начался пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Северском районе Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. Площадь возгорания составила 100 кв. м, его ликвидировали. Кроме того, беспилотники повредили 16 домов в поселке Афипский.

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский дважды за сутки временно ограничивали полеты на фоне угрозы атаки беспилотников. На момент публикации материала ограничения в воздушных гаванях сняты.

За ночь на 14 декабря силы ПВО сбили 235 дронов над 14 российскими регионами.