 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России сбили 40 дронов за четыре часа

Минобороны: над регионами России сбили 40 дронов за четыре часа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В период с 12:00 по 16:00 мск 14 декабря средства ПВО перехватили 40 дронов над восьмью российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 12. По восемь БПЛА перехватили в Курской и Белгородской областях. Пять дронов сбили над Орловской, три — над Калужской, два — над Рязанской областями. По одному беспилотнику ПВО перехватила в Тамбовской и Тульской областях.

За ночь над регионами России сбили 235 дронов
Политика

В связи с падением обломков беспилотников 14 декабря начался пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Северском районе Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. Площадь возгорания составила 100 кв. м, его ликвидировали. Кроме того, беспилотники повредили 16 домов в поселке Афипский.

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский дважды за сутки временно ограничивали полеты на фоне угрозы атаки беспилотников. На момент публикации материала ограничения в воздушных гаванях сняты.

За ночь на 14 декабря силы ПВО сбили 235 дронов над 14 российскими регионами.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны регионы России дроны ПВО
Материалы по теме
За ночь над регионами России сбили 235 дронов
Политика
Около Афипского НПЗ в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА возник пожар
Политика
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:03 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:03
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас» Спорт, 19:14
В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером Политика, 19:09
Кадыров заявил, что в атакованном БПЛА «Грозном-Сити» были гражданские Политика, 19:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона Общество, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду Спорт, 18:36
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России Политика, 18:35
Зеленский объяснил, почему большинство заключенных Минск передал Украине Политика, 18:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж Общество, 17:51 