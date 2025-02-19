 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двое туристов пропали во время схода лавины в Северной Осетии

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Двое туристов пропали при сходе снежной лавины в ущелье Танадон в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«В ущелье Танадон двое туристов перестали выходить на связь. На поиски выдвинулись семь спасателей Северо-Осетинского ПСО МЧС России. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина», — говорится в сообщении.

По информации МЧС России, в последний раз снежная лавина сходила в ущелье Танадон в конце 1980-х годов.

Пресс-служба МЧС Северной Осетии в телеграм-канале уточняет, что пропавшие — мужчины в возрасте 25 и 36 лет. Они приехали в Дигорию (историко-географическая область на западе Северной Осетии) на четвертый ледовый фестиваль «Таймази-2025» из Санкт-Петербурга.

Стало известно состояние попавших в аварию в Таиланде российских туристов
Общество

Заявитель, сообщивший спасателям о пропаже туристов, пояснил, что при себе у них не было биперов и раций. Кроме того, потерявшиеся не регистрировались в МЧС России, а занятия по ледолазанию не являются туристским маршрутом, пояснили в ведомстве. Сейчас к выезду на место поисково-спасательной операции готовится еще одна группа спасателей МЧС России.

Накануне МЧС Северной Осетии объявило штормовое предупреждение по лавиноопасности. Предупреждение будет действовать до 18:00 мск 20 февраля 2025 года. Сохраняется угроза схода лавин.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Макрон отказался отправлять французские войска на Украину

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи

Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд

У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Северная Осетия сход лавины МЧС туристы поисковая операция
Материалы по теме
Туристка из России упала со скалы в Анталье, пытаясь сфотографироваться
Общество
В Черекском ущелье группа туристов подала сигнал бедствия
Общество
СК завел дело из-за гибели упавших в ущелье геологов на Камчатке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Лавров заявил, что поднимал в Эр-Рияде вопрос русской культуры на УкраинеПолитика, 14:35
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Российские виноделы объяснили повышение цен на вино в среднем на 10%Вино, 14:27
Strategy Майкла Сэйлора намерена привлечь еще $2 млрд на покупку биткоинаКрипто, 14:26
Лавров заявил об отходе отношений России и США «от края пропасти»Политика, 14:19
Полиция за год поймала 100 дропперов со стажемОбщество, 14:15
Против главы филиала «Росжилкомплекса» завели уголовное делоОбщество, 14:12
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Казахстан поговорит с Украиной из-за атаки на кубанскую станцию КТКПолитика, 14:11
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акцийИнвестиции, 14:07
Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». ФотогалереяСпорт, 14:03
Конкурент клуба Слуцкого за выход в плей-офф снялся с Лиги чемпионовСпорт, 14:00
Лавров не поддержал идею виз для мигрантов из постсоветских странПолитика, 13:52
Двое туристов пропали во время схода лавины в Северной ОсетииОбщество, 13:51
Детская саморегуляция: как научить ребенка контролировать свое поведениеPro, 13:46