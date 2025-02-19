Двое туристов пропали во время схода лавины в Северной Осетии
Двое туристов пропали при сходе снежной лавины в ущелье Танадон в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
«В ущелье Танадон двое туристов перестали выходить на связь. На поиски выдвинулись семь спасателей Северо-Осетинского ПСО МЧС России. По словам заявителя, в данном районе сошла лавина», — говорится в сообщении.
По информации МЧС России, в последний раз снежная лавина сходила в ущелье Танадон в конце 1980-х годов.
Пресс-служба МЧС Северной Осетии в телеграм-канале уточняет, что пропавшие — мужчины в возрасте 25 и 36 лет. Они приехали в Дигорию (историко-географическая область на западе Северной Осетии) на четвертый ледовый фестиваль «Таймази-2025» из Санкт-Петербурга.
Заявитель, сообщивший спасателям о пропаже туристов, пояснил, что при себе у них не было биперов и раций. Кроме того, потерявшиеся не регистрировались в МЧС России, а занятия по ледолазанию не являются туристским маршрутом, пояснили в ведомстве. Сейчас к выезду на место поисково-спасательной операции готовится еще одна группа спасателей МЧС России.
Накануне МЧС Северной Осетии объявило штормовое предупреждение по лавиноопасности. Предупреждение будет действовать до 18:00 мск 20 февраля 2025 года. Сохраняется угроза схода лавин.
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