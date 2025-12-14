 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ

Житель Севского района Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Житель села Подывотье Севского района Брянской области погиб в результате атаки украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что семье будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную поддержку.

За ночь над регионами России сбили 235 дронов
Политика

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников над 14 регионами страны. Наибольшее количество — 35 — сбили над территорией Брянской области.

Позднее, в период с 12:00 до 16:00, над Брянской областью были уничтожены 12 беспилотников.

