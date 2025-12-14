Житель Брянской области погиб при атаке беспилотников ВСУ
Житель села Подывотье Севского района Брянской области погиб в результате атаки украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что семье будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную поддержку.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников над 14 регионами страны. Наибольшее количество — 35 — сбили над территорией Брянской области.
Позднее, в период с 12:00 до 16:00, над Брянской областью были уничтожены 12 беспилотников.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
