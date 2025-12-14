Мошенники начали обманывать россиян по схеме с проверкой качества воды

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Мошенники начали использовать новую схему обмана: они представляются сотрудниками «Водоканала» и предлагают заменить счетчики или провести лабораторную проверку воды. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в ходе разговора злоумышленники просят продиктовать код из СМС. После этого жертве приходит сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», а затем следует звонок от якобы сотрудников банка. Под предлогом защиты денежных средств человека убеждают перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле принадлежит мошенникам.

В МВД напомнили, что нельзя сообщать коды из СМС по телефону или в чатах. При звонках от «Водоканала» рекомендуется сразу завершить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте организации или в квитанции. Аналогичным образом следует поступать и при звонках якобы от банка — класть трубку и набирать номер, указанный на банковской карте или в официальном приложении.

Ранее МВД предупреждало, что в мессенджерах и социальных сетях начали появляться мошеннические боты, выдающие себя за сервисы Социального фонда России. Злоумышленники используют официальный логотип и формулировки, схожие с настоящими, чтобы выманивать у граждан номера телефонов и СМС-коды для доступа к порталу «Госуслуги», банковским и другим онлайн-сервисам.

В МВД подчеркивали, что Социальный фонд не оказывает услуги через Telegram, VK и другие мессенджеры, а его сотрудники никогда не запрашивают СМС-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные по телефону, в чатах или через ботов.