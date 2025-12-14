 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков объяснил, как Путин «по-тихому» передвигается на машине

Песков: иногда Путин передвигается на машине, «как все»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин иногда передвигается на автомобиле, «как все», и любит самостоятельно водить машину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Как все», — объяснил он слова Путина о том, что иногда он ездит «по-тихому».

На вопрос, водит ли президент автомобиль самостоятельно, Песков ответил, что Путин «водит машину и любит это делать», однако постороннему водителю вряд ли представится возможность увидеть его.

Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа
Политика

«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда я езжу, если по-честному говорить, по-тихому, без всяких кортежей. Такое тоже бывает», — рассказал Путин 9 декабря на заседании Совета по правам человека, где обсуждалась проблема передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах.

Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Песков Владимир Путин кортеж машина водители
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
