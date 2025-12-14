В Саратовской области из-за ветра повреждены ЛЭП в 205 населенных пунктах

Video

В результате сильных порывов ветра и падения деревьев в Саратовской области повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, задействованы 59 бригад. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Также зафиксированы повреждения 14 кровель в пяти районах региона. Пострадали несколько школ, больниц, а также частные и многоквартирные дома.

Кроме того, в Саратове повреждены 33 участка газовых труб и 78 линий электропередачи. По ряду адресов подача ресурсов восстановлена, работы продолжаются.

Метель также нарушила движение на шести участках федеральных трасс в Саратовской области, ограничения из-за снежных заносов и ДТП сохраняются в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах. Еще на девяти участках дорог работы завершены, движение восстановлено.

Всего к ликвидации последствий непогоды в регионе привлечено более 1,4 тыс. единиц техники. Менее чем за сутки дорожные службы израсходовали 18 тыс. т песко-соляной смеси, 955 т соли и 344 т реагентов.

13 декабря из-за сильного снегопада в Пензенской области был введен режим повышенной готовности. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, непогода привела к обрыву линий электропередачи.

«В ряде районов <...> произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады», — уточнил он.