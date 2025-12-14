Пять поездов в Крым и с полуострова задержались на срок до шести часов
В пути задерживаются пять поездов в Крым и с полуострова, сообщил оператор «Гранд сервис экспресс».
В пути на полуостров задерживаются поезда Кисловодск — Симферополь и Москва — Севастополь, отправившиеся 13 и 12 декабря. Из Крыма отстают по графику поезда из Симферополя в Москву и Омск, а также из Севастополя в Москву.
Время задержки составляет от получаса до шести часов.
«Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — отметили в «Гранд сервис экспресс».
Минобороны России ранее сообщило, что за ночь над Крымом уничтожили 32 дрона.
