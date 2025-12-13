Шесть поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области

Шесть поездов задержались из-за схода цистерн с мазутом под Пензой

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за схода цистерн с мазутом на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Из-за происшествия задерживаются шесть пассажирских поездов, их пустили по измененному маршруту через станции Сызрань и Пенза.

Речь идет о поездах:

№ 301 Челябинск — Москва;

№ 64 Санкт-Петербург — Самара;

№ 15 Самара — Москва;

№ 13 Челябинск — Москва;

№ 9 Самара — Москва;

№ 21 Ульяновск — Москва.

В ФПК отметили, что пассажирам поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставят питание.

Локомотив и несколько грузовых вагонов столкнулись на станции Чаис в Пензенской области в 11:49 мск. С рельсов сошли грузовые вагоны и два локомотива.

На месте схода вагонов произошла утечка мазута, его распространение локализовали. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 750 кв. м. На место выехали сотрудники экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС».