Экс-совладельца банка «Траст» Фетисова заочно приговорили к восьми годам

Бывшего совладельца банка «Траст» Николая Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии за хищение 14,6 млрд руб. из кредитной организации, следует из постановления суда. Его содержание передает ТАСС.

Его осудили за три эпизода присвоения или растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 Уголовного кодекса). Срок начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Отбывать наказание Фетисов должен будет в исправительной колонии общего режима.

«По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в постановлении суда. Решение вступило в силу 1 декабря.

К аналогичному сроку наказания ранее приговорили и бывшего акционера «Траста» Сергея Беляева. Они с Фетисовым покинули Россию в самом начале расследования. Еще один экс-совладелец банка Илья Юров получил семь с половиной лет колонии, он также выехал из России. Аналогичное наказание получили бывший председатель правления «Траста» Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков.

Суд постановил, что Фетисов создал организованную группу для хищения средств из банка. Вместе с Беляевым они оформили от имени банка кредиты на сумму около девяти млрд. руб. на фиктивные кипрские фирмы Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited под мнимые инвестиционные проекты. Кредит возвращен не был.

Позднее осужденные перевели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов (ценные бумаги), купленные на средства банка. Еще один эпизод связан с выводом более 11 млн евро в ценных бумагах на офшорную фирму Edenbury Trading Limited.

«Траст» перешел в собственность «Открытия», которое занялось его санацией. В 2017 году после санации «Открытия» оба банка оказались в собственности ЦБ.