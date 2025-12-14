 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-совладельца банка «Траст» Фетисова заочно приговорили к восьми годам

Бывшего совладельца банка «Траст» Николая Фетисова заочно приговорили к восьми годам колонии за хищение 14,6 млрд руб. из кредитной организации, следует из постановления суда. Его содержание передает ТАСС.

Его осудили за три эпизода присвоения или растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 Уголовного кодекса). Срок начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Отбывать наказание Фетисов должен будет в исправительной колонии общего режима.

«По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в постановлении суда. Решение вступило в силу 1 декабря.

К аналогичному сроку наказания ранее приговорили и бывшего акционера «Траста» Сергея Беляева. Они с Фетисовым покинули Россию в самом начале расследования. Еще один экс-совладелец банка Илья Юров получил семь с половиной лет колонии, он также выехал из России. Аналогичное наказание получили бывший председатель правления «Траста» Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков.

Суд взыскал с офшора бывших владельцев банка «Траст» почти 8 млрд руб.
Финансы
Фото:Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Суд постановил, что Фетисов создал организованную группу для хищения средств из банка. Вместе с Беляевым они оформили от имени банка кредиты на сумму около девяти млрд. руб. на фиктивные кипрские фирмы Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited под мнимые инвестиционные проекты. Кредит возвращен не был.

Позднее осужденные перевели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов (ценные бумаги), купленные на средства банка. Еще один эпизод связан с выводом более 11 млн евро в ценных бумагах на офшорную фирму Edenbury Trading Limited.

«Траст» перешел в собственность «Открытия», которое занялось его санацией. В 2017 году после санации «Открытия» оба банка оказались в собственности ЦБ.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Александра Озерова
«Траст» суд приговор срок совладелец
Материалы по теме
«Траст» подал заявление о банкротстве Рубена Аганбегяна
Финансы
Банк «Траст» продал долю в ОВК с убытком для себя в ₽20 млрд
Бизнес
«Траст» нашел покупателя на универмаг «Белград» в Москве
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 09:33 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 09:33
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Пять поездов в Крым и с полуострова задержались на сроки до шести часов Общество, 10:03
Криптовалюты в фондах: УК ждут послаблений от ЦБ и живой спрос инвесторов Инвестиции, 10:00
Что такое карта желаний, как ее сделать и работает ли она Стиль, 10:00
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
В Госдуме предложили следить за бывшими заключенными с помощью камер с ИИ Общество, 09:32
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Сбой на фабрике грез: может ли инвестор заработать на ГолливудеПодписка на РБК, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Что такое ИИС-3: как работает новый индивидуальный инвестсчет Инвестиции, 09:00
В Белгородской области при ударе БПЛА пострадал мужчина Политика, 08:53
Экс-совладельца банка «Траст» Фетисова заочно приговорили к восьми годам Общество, 08:35
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Politico сравнило Трампа с Гринчем — похитителем Рождества Политика, 08:27