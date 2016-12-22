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Суд взыскал с офшора бывших владельцев банка «Траст» почти 8 млрд руб.
Финансы, 14:27
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Суд взыскал с офшора бывших владельцев банка «Траст» почти 8 млрд руб.
Рассмотрев иск санируемого банка «Траст», Арбитражный суд Москвы решил, что кипрская компания Retail Chain Properties Limited должна выплатить $108 млн и свыше 962 млн руб.
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Зарегистрированная на Кипре компания Retail Chain Properties Limited, бенефициарами которой являются бывшие владельцы банка «Траст» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, должна выплатить банку около 7,8 млрд руб. Такое решение, как сообщает «РИА Новости», принял Арбитражный суд Москвы, рассмотрев иск санируемого банка «Траст».

В соответствии с решением суда Retail Chain Properties Limited должна выплатить около $108 млн и более 962 млн руб. в счет погашения долга по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 году.

О начале санации «Траста» ЦБ объявил 2 декабря 2014 года, а в январе следующего года назвал причиной возникновения у банка проблем действия его бывших собственников и руководителей, которых регулятор заподозрил в выводе активов.

Илья Юров (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Экс-глава «Траста» Илья Юров, а также бывшие члены совета директоров банка Николай Фетисов и Сергей Беляев объявлены по запросу России в международный розыск. По данным МВД, с 2012 по 2014 год руководство «Траста» заключило подложные кредитные договоры с несколькими фирмами, зарегистрированными на Кипре, и перевело по ним более 7 млрд руб., а также свыше $118,3 млн.

В мае 2018 года Арбитражный суд Москвы признал Николая Фетисова банкротом, решив, что все его имущество будет продано в пользу «Траста». Из решения суда, принятого осенью 2017 года, о реструктуризации долгов Фетисова следует, что задолженность Фетисова перед банком составляет более €3,6 млн.

В начале июля 2018 года «Траст» завершил объединение с Рост Банком, став его правопреемником. На базе «Траста» планируется создать так называемый банк плохих активов. В нем будут аккумулированы проблемные и непрофильные активы кредитных учреждений, которые санирует Банк России.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Траст»
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