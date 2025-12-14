Москвичей предупредили о снегопадах на следующей неделе

Жителей Москвы 14 декабря ждет пасмурный день с небольшим снегом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем установится на отметке около минус 6 градусов, а влажность воздуха составит примерно 67%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,5 м/с, иногда усиливаясь до 8,9 м/с. Атмосферное давление в норме — на уровне 749 мм рт. ст.

На следующей неделе осадки сначала будут легкими, но к выходным могут усилиться, локально переходя в умеренные снегопады.

Москвичам придется столкнуться с переменчивыми погодными условиями — дневные температуры будут колебаться между минус 5 и минус 8 градусами, ночами ожидается похолодание до минус 10 градусов. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 747–751 мм рт. ст.