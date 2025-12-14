 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Москвичей предупредили о снегопадах на следующей неделе

Сюжет
Новости Москвы

Жителей Москвы 14 декабря ждет пасмурный день с небольшим снегом, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем установится на отметке около минус 6 градусов, а влажность воздуха составит примерно 67%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,5 м/с, иногда усиливаясь до 8,9 м/с. Атмосферное давление в норме — на уровне 749 мм рт. ст.

На следующей неделе осадки сначала будут легкими, но к выходным могут усилиться, локально переходя в умеренные снегопады.

Москвичам придется столкнуться с переменчивыми погодными условиями — дневные температуры будут колебаться между минус 5 и минус 8 градусами, ночами ожидается похолодание до минус 10 градусов. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 747–751 мм рт. ст.

Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
погода в Москве прогноз погоды морозы
Материалы по теме
Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы
Общество
Москвичей предупредили о дождливых днях и морозных ночах
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге в ближайшие дни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 08:23 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 08:23
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трампа сравнили с Гринчем — похитителем Рождества Политика, 08:27
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Летевший в Токио самолет вернулся в Вашингтон из-за отказа двигателя Общество, 07:55
За ночь над регионами России сбили 235 дронов Политика, 07:38
Военные уничтожили беспилотник над Смоленской областью Политика, 07:25
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Москвичей предупредили о снегопадах на следующей неделе Город, 07:18
Над Ростовской областью отбили атаку дронов Политика, 06:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось Общество, 06:40
NYT рассказала о трудностях Байдена со сбором средств на библиотеку Политика, 06:27
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 06:14
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты Политика, 06:09