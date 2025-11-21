 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На участке Транссиба восстановили движение поездов после схода вагонов

В Иркутской области восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов
Последствия схода грузовых вагонов в Иркутской области
Последствия схода грузовых вагонов в Иркутской области (Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России)

Движение поездов полностью восстановили в Иркутской области после схода грузового состава с углем на станции Облепиха, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

«Движение по станции Облепиха полностью восстановлено. <...> В настоящее время движение поездов осуществляется по двум путям в штатном режиме», — говорится в публикации.

Поезда возобновили движение по одному из путей в 15:20 по местному времени (10:20 мск). Второй путь открыли для составов в 17:45 (12:45 мск).

В ВСЖД напомнили, что железнодорожники принимают меры для восстановления движения поездов.

РЖД заявили о задержках поездов из-за схода грузовых вагонов на Транссибе
Общество
Фото:Транспортная полиция Прибайкалья

Грузовой поезд, перевозивший уголь, сошел с рельсов 21 ноября в 0:15 по местному времени (19:15 мск 20 ноября). По информации ВСЖД, никто не пострадал. Для восстановления участка дороги на место происшествия направили 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другую спецтехнику.

Тайшетская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Иркутская область поезд РЖД
