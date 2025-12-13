Более 200 человек эвакуировали из загоревшегося аквапарка в Суздале
Сотрудники МЧС России локализовали пожар на крыше аквапарка в Суздале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Владимирской области.
Пожар возник в аквапарке «Суздаль-Аква» по улице Коровники. По данным МЧС, огонь охватил 150 кв. м крыши комплекса. Из здания эвакуировали 210 человек, в том числе 50 детей. По предварительной информации, никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 13:20. На место выехали 29 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
Как рассказали в главном туристическом комплексе «Суздаль», которому принадлежит аквапарк, пострадала обшивка крыши. Сам парк приостановил работу до завершения проверки. В ГТК «Суздаль» пообещали вернуть деньги всем посетителям, находившимся в здании в момент пожара.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
