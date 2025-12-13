Премьер Чехии заявил, что Прага не будет финансировать Украину

Андрей Бабиш (Фото: Ondrej Deml / IMAGO / Global Look Press)

Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста», — сказал он в видео, опубликованном в X.

Он также отметил, что у Чехии «нет денег для других государств».

На следующей неделе лидеры ЕС обсудят cхему предоставления кредита Украине, которая предполагает использование замороженных российских активов, а также предоставление национальных гарантий.

Всего Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины: «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов и заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»). Решение будет принято «квалифицированным большинством голосов», консенсус всех стран ЕС не требуется. Размер кредита за счет российских активов может составить €165 млрд.

В пятницу, 12 декабря, ЕС принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Долгосрочную блокировку поддержала в том числе Бельгия, которая выступает против предоставления Украине «репарационного кредита».

Москва считает любые действия со своими активами воровством. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство разрабатывает ответные меры. В Кремле предупредили, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные люди.