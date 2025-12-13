 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине более 1 млн человек остались без света после ночных взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине более 1 млн абонентов остались без электроэнергии после взрывов, прогремевших в ночь на 13 декабря, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.

По его словам наиболее сложная ситуация с электроснабжением зафиксирована в Одесской и Николаевской областях. Клименко отметил, что утвержденные ранее алгоритмы реагирования позволяют ускорить устранение последствий взрывов. Спасатели ликвидировали 14 пожаров, тушение еще двух продолжается.

В Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. абонентов
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

Утром 13 декабря начальник военной администрации Одессы Сергей Лисак сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры города оказались обесточены, а большая часть Одессы оказалась без тепло- и водоснабжения.

Позднее Минобороны отчиталось об ударах, которые российские военных нанесли по объектам ВПК и энергетики Украины, в том числе с помощью ракет «Кинжал».

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина свет электроэнергия взрывы
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
Политика
В Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. абонентов
Политика
ДТЭК сообщил о повреждении 20-й подстанции в Одесской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:41 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:41
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами Политика, 14:00
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея Спорт, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Главные нововведения для водителей в 2026 году. К чему готовиться Авто, 13:37
На Украине более 1 млн человек остались без света после ночных взрывов Политика, 13:27
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Эрдоган призвал не допустить превращения Черного моря в арену боя Политика, 13:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси Спорт, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа Политика, 13:01
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал Спорт, 12:57
Бывшего сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск Политика, 12:48