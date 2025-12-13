На Украине более 1 млн человек остались без света после ночных взрывов

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине более 1 млн абонентов остались без электроэнергии после взрывов, прогремевших в ночь на 13 декабря, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.

По его словам наиболее сложная ситуация с электроснабжением зафиксирована в Одесской и Николаевской областях. Клименко отметил, что утвержденные ранее алгоритмы реагирования позволяют ускорить устранение последствий взрывов. Спасатели ликвидировали 14 пожаров, тушение еще двух продолжается.

Утром 13 декабря начальник военной администрации Одессы Сергей Лисак сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры города оказались обесточены, а большая часть Одессы оказалась без тепло- и водоснабжения

Позднее Минобороны отчиталось об ударах, которые российские военных нанесли по объектам ВПК и энергетики Украины, в том числе с помощью ракет «Кинжал».

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

