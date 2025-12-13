Лукашенко закрепил военные обязательства Минска в случае атаки на ОДКБ

Лукашенко подписал документ, который определяет акт агрессии против Союзного государства или государства — члена ОДКБ как нападение на Белоруссию

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменения в законодательство по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Подписанный главой государства закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения приводят нормы законодательства в соответствие с Военной доктриной Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием в апреле 2024 года. В законах расширены и конкретизированы полномочия в том числе президента и Генерального штаба.

Документ вносит поправки в законы «Об обороне», «О Вооруженных Силах Республики Беларусь» и «О военном положении». В частности, уточняется само понятие обороны, которое определяется как система мер по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Ее основой закрепляется вооруженная защита.

Закон также содержит положения, касающиеся Союзного государства и стран ОДКБ. Так, в число основных задач Вооруженных сил республики вошло совершенствование ПВО как единой боевой оборонительной системы Союзного государства. Кроме того, в документе закреплено, что акт вооруженной агрессии со стороны любого государства или коалиции государств, совершенный против Союзного государства или государства — члена ОДКБ, рассматривается как нападение на Белоруссию.

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Как ранее пояснил начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко, изменения не предполагают кардинального пересмотра правового регулирования военной сферы.

На саммите в Бишкеке, который прошел в ноябре, президент России Владимир Путин отметил, что ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве. Лукашенко на том же мероприятии обратил внимание, что организацию нужно постоянно адаптировать под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности.