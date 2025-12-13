 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря

В одном из зданий Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области начался пожар, пострадавших нет, сообщил глава города Дмитрий Зяблицкий в телеграм-канале.

Он добавил, что возгорание удалось локализовать с привлечением МЧС, пожарных, а также расчета воинской части. «Благодаря вашей работе удалось предотвратить распространение огня и сохранить исторический объект», — написал Зяблицкий, обращаясь к участвовавшим в ликвидации пожара.

При тушении пожара на рынке в Петербурге нашли погибшего
Общество

Главное управление МЧС по Ярославской области уточнило, что пожар произошел в общежитии мужского монастыря. «Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщило ведомство в 0:59 мск.

Представитель Переславской епархии рассказал «РИА Новости», что загорелось здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. По словам собеседника, причина пожара пока не ясна. Сначала монахи пытались потушить огонь сами, но затем вызвали пожарных.

Никитский мужской монастырь Переславской епархии Русской православной церкви расположен на северной окраине Переславля-Залесского на берегу Плещеева озера. Один из древнейших монастырей России. Посвящен святому великомученику Никите Готфскому. Здесь также находятся мощи святого преподобного Никиты Столпника.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Егор Алимов
Переславль-Залесский монастырь общежитие пожар Ярославская область
Материалы по теме
Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Якутии
Общество
При тушении пожара на рынке в Петербурге нашли погибшего
Общество
Пожар в торговом центре в Улан-Удэ охватил 1 тыс. квадратных метров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 01:21 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 01:21
В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря Общество, 01:28
Европол спрогнозировал теракты с дронами и протесты из-за роботов в ЕС Технологии и медиа, 01:22
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна Общество, 00:56 
Министр армии Британии увидел «тень войны, стучащейся в двери» Европы Политика, 00:52
RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже Политика, 00:44
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС Политика, 00:40
У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать Общество, 00:30
Женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили полеты Политика, 00:08
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1 Общество, 00:02
Российский боксер Гассиев завоевал чемпионский титул WBA Спорт, 12 дек, 23:56