В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря

В одном из зданий Никитского мужского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области начался пожар, пострадавших нет, сообщил глава города Дмитрий Зяблицкий в телеграм-канале.

Он добавил, что возгорание удалось локализовать с привлечением МЧС, пожарных, а также расчета воинской части. «Благодаря вашей работе удалось предотвратить распространение огня и сохранить исторический объект», — написал Зяблицкий, обращаясь к участвовавшим в ликвидации пожара.

Главное управление МЧС по Ярославской области уточнило, что пожар произошел в общежитии мужского монастыря. «Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщило ведомство в 0:59 мск.

Представитель Переславской епархии рассказал «РИА Новости», что загорелось здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. По словам собеседника, причина пожара пока не ясна. Сначала монахи пытались потушить огонь сами, но затем вызвали пожарных.

Никитский мужской монастырь Переславской епархии Русской православной церкви расположен на северной окраине Переславля-Залесского на берегу Плещеева озера. Один из древнейших монастырей России. Посвящен святому великомученику Никите Готфскому. Здесь также находятся мощи святого преподобного Никиты Столпника.