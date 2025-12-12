В Саратовской области скончался 72-летний актер и режиссер Олег Прядко
В Саратовской области на 73-м году жизни скончался заслуженный артист Казахстана, актер и режиссер Олег Прядко. Последние годы он жил и работал в городе Балаково. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил его сын, Борис Прядко.
«Вчера днем не стало моего папы. Папа — гений, заслуженный артист, который с легкостью и играл, и ставил спектакли, писал стихи, пьесы… Теперь в душе и сердце моем невосполнимая пустота… Люблю бесконечно, моя память навечно, ты всегда жив в моем сердце», — написал сын артиста в прощальном посте.
Олег Прядко служил в Балаковском драматическом театре имени Е.А. Лебедева с 1997 года, сначала как актер, а с 2006 года — также и как режиссер. Причина его смерти не называется.
Прощание с артистом состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру