В Саратовской области скончался 72-летний актер и режиссер Олег Прядко

Олег Прядко
Олег Прядко (Фото: boris_pryadko / VK)

В Саратовской области на 73-м году жизни скончался заслуженный артист Казахстана, актер и режиссер Олег Прядко. Последние годы он жил и работал в городе Балаково. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил его сын, Борис Прядко.

«Вчера днем не стало моего папы. Папа — гений, заслуженный артист, который с легкостью и играл, и ставил спектакли, писал стихи, пьесы… Теперь в душе и сердце моем невосполнимая пустота… Люблю бесконечно, моя память навечно, ты всегда жив в моем сердце», — написал сын артиста в прощальном посте.

Олег Прядко служил в Балаковском драматическом театре имени Е.А. Лебедева с 1997 года, сначала как актер, а с 2006 года — также и как режиссер. Причина его смерти не называется.

Прощание с артистом состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково. 

