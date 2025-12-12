 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Якутии 13 детей отравились парами хлора в бассейне

«Известия»: в Якутии 13 детей отравились парами хлора в бассейне
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В городе Нерюнгри в Якутии несколько детей получили отравление парами хлора во время посещения бассейна. Об этом сообщает источник «Известий».

По предварительным данным, пострадали 13 детей. Всем им была оказана амбулаторная медицинская помощь на месте. Обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.

Минувшим летом в Екатеринбурге парами хлора отравился 31 человек. Это произошло в термальном комплексе «Баден-Баден». В токсикоцентр доставили 19 пациентов, из которых 14 госпитализировали. Из них состояние 13 человек врачи оценивали как легкой степени тяжести, у одного состояние средней тяжести. Еще 12 человек находились на амбулаторном лечении.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
отравление Якутия хлор
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:11 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:11
Медведев спрогнозировал «Единой России» более сложные времена Политика, 19:19
Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду Спорт, 19:18
АвтоВАЗ отзовет для проверки 33,4 тыс. LADA Granta Бизнес, 19:12
The Telegraph узнал об отстранении Дрисколла от переговоров по Украине Политика, 19:08
ПСБ выделил более ₽50 млрд на реализацию проектов горнодобывающей отрасли Пресс-релиз, 19:05
WP рассказала о секретных и «тревожных» встречах делегации Украины с ФБР Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC Спорт, 18:51
Власти Кузбасса попросили сохранить обязательный вывоз угля из региона Бизнес, 18:50
Минспорта Украины отреагировал на решение МОК вернуть российских юниоров Спорт, 18:46
Минкультуры сделало доступнее программу кредитования инвесторов ОКН Отрасли, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Песков назвал «запудриванием мозгов» перемирие вместо мира на Украине Политика, 18:39
Новые ограничения ЦБ и «уголовка» за серый майнинг. События крипторынка Крипто, 18:26