В Якутии 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В городе Нерюнгри в Якутии несколько детей получили отравление парами хлора во время посещения бассейна. Об этом сообщает источник «Известий».

По предварительным данным, пострадали 13 детей. Всем им была оказана амбулаторная медицинская помощь на месте. Обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.

Минувшим летом в Екатеринбурге парами хлора отравился 31 человек. Это произошло в термальном комплексе «Баден-Баден». В токсикоцентр доставили 19 пациентов, из которых 14 госпитализировали. Из них состояние 13 человек врачи оценивали как легкой степени тяжести, у одного состояние средней тяжести. Еще 12 человек находились на амбулаторном лечении.