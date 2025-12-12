В Якутии 13 детей отравились парами хлора в бассейне
В городе Нерюнгри в Якутии несколько детей получили отравление парами хлора во время посещения бассейна. Об этом сообщает источник «Известий».
По предварительным данным, пострадали 13 детей. Всем им была оказана амбулаторная медицинская помощь на месте. Обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.
Минувшим летом в Екатеринбурге парами хлора отравился 31 человек. Это произошло в термальном комплексе «Баден-Баден». В токсикоцентр доставили 19 пациентов, из которых 14 госпитализировали. Из них состояние 13 человек врачи оценивали как легкой степени тяжести, у одного состояние средней тяжести. Еще 12 человек находились на амбулаторном лечении.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру