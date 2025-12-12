В Курчатове в Курской области установили памятник погибшему командиру Чебневу

Фото: Hinshtein / Telegram

В городе Курчатов Курской области открыли памятник герою России Сергею Чебневу с позывным Отмель, сообщил губернатор Александр Хинштейн, присутствовавший на церемонии открытия.

Чебнев был командиром батальона и погиб в возрасте 45 лет 18 августа 2024 года при обороне села Малая Локня Суджанского района во время наступления украинской армии. Его тело обнаружили только в марте 2025 года.

На открытии памятника также присутствовали председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский, мама и вдова Сергея. У него осталось трое детей.

«Набережная в Курчатове теперь носит его имя», — написал Хинштейн.

Чебнев — уроженец Набережных Челнов, в сентябре его бюст поставили в Казани. В марте президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» Героя России его вдове.