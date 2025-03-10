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Военная операция на Украине ,  
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Тело Героя России Чебнева, погибшего в Курской области, нашли около Суджи

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей&nbsp;Чебнёв
Сергей Чебнёв (Фото: alekhin_roman / VK)

В ранее освобожденном селе Малая Локня в Курской области нашли тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии», — сказал собеседник агентства. По данным источника, речь идет о женской колонии.

ИК-11 в Малой Локне — женская исправительная колония общего режима. Ее лимит наполнения — 238 мест. Это бывшая мало-локнянская детская воспитательная колония, в женскую колонию учреждение переформатировали в 2011 году.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Командир батальона Сергей Чебнев погиб 18 августа 2024 года при обороне села Малая Локня Суджанского района во время наступления украинской армии. Ему было 45 лет. Село находится в 15 км от Суджи и в 13,5 км от границы с Украиной.

Ранее президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России Ольге Чебневой, вдове российского офицера. Она рассказала, что батальон ее мужа выполнял боевые задачи в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. Чебнев был удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Российские военные освободили село Малая Локня накануне. Кроме этого, Минобороны сообщило об установлении контроля над населенными пунктами Лебедевка, Черкасское Поречное и Косица.

В конце августа 2024 года бойцы российской армии рассказали про наступление украинских военных на село. Они тогда упомянули, что держали оборону несколько дней, находясь в исправительной колонии № 11 рядом с Малой Локней. Кроме этого, военные поделились, какие стратегические решения принял тогда их командир, имя они не назвали.

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