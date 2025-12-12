 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Ижевска приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Ижевска приостановили рейсы — там временно не отправляют и не принимают самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения полетов.

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения полетов при угрозе ударов беспилотниками.

Аэропорты Чебоксар и Казани закрыли для полетов
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

За сегодняшний день полеты уже приостанавливали в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропортах Казани, Чебоксарах, Тамбове, Волгограде, Ярославле, Сочи, Калуге, Владикавказе, Магасе, Махачкале и Грозном.

На момент подготовки этой публикации ограничения действуют только в аэропорту Ижевска.

Теги
Александра Озерова
Ижевск аэропорты Росавиация беспилотники
