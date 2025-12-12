Аэропорт Ижевска приостановил полеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Ижевска приостановили рейсы — там временно не отправляют и не принимают самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения полетов.

Российские аэропорты регулярно вводят ограничения полетов при угрозе ударов беспилотниками.

За сегодняшний день полеты уже приостанавливали в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропортах Казани, Чебоксарах, Тамбове, Волгограде, Ярославле, Сочи, Калуге, Владикавказе, Магасе, Махачкале и Грозном.

На момент подготовки этой публикации ограничения действуют только в аэропорту Ижевска.