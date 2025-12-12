 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Генпрокурор Украины пригрозил «лично приехать» за недоброжелателями

Генпрокурор Украины пообещал «приехать» за теми, кто работает против него
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не подавал и не планирует подавать заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Кравченко пригрозил «лично приехать» за всеми, кто, по его словам, работает против него и прокуратуры.

«Я знаю всех, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как учреждения, нельзя маскироваться, за каждым приеду лично», — написал он.

Верховная рада утвердила нового генпрокурора Украины
Политика
Руслан Кравченко

В офисе генерального прокурора также уведомили, что информация об отставке, «распространяемая некоторыми телеграм-каналами», не соответствует действительности.

Кравченко возглавил ведомство в июне 2025 года, он заменил на посту Андрея Костина, который подал в отставку в октябре 2024 года из-за скандала вокруг оформления инвалидности его подчиненными в Хмельницкой области.

Александра Озерова
Генпрокуратура Генпрокуратура Украины Украина угрозы
