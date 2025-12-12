Генпрокурор Украины пригрозил «лично приехать» за недоброжелателями
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не подавал и не планирует подавать заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Кравченко пригрозил «лично приехать» за всеми, кто, по его словам, работает против него и прокуратуры.
«Я знаю всех, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как учреждения, нельзя маскироваться, за каждым приеду лично», — написал он.
В офисе генерального прокурора также уведомили, что информация об отставке, «распространяемая некоторыми телеграм-каналами», не соответствует действительности.
Кравченко возглавил ведомство в июне 2025 года, он заменил на посту Андрея Костина, который подал в отставку в октябре 2024 года из-за скандала вокруг оформления инвалидности его подчиненными в Хмельницкой области.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
