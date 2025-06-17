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Политика ,  
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Верховная рада утвердила нового генпрокурора Украины

Верховная рада утвердила Руслана Кравченко новым генпрокурором Украины
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко (Фото: yzheleznyak / Telegram)

Депутаты Верховной рады поддержали большинством голосов кандидатуру главы Налоговой службы Украины Руслана Кравченко на пост генерального прокурора, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

«Рада назначила Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. За — 273 [депутата]», — написал Железняк в своем телеграм-канале и разместил фотографию электронного табло с результатами голосования. На снимке видно, что против кандидатуры Кравченко выступили пять депутатов, еще 23 воздержались от голосования, а 20 парламентариев из 321 не присутствовали на заседании.

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Представление о назначении 35-летнего Кравченко генпрокурором внес в Раду 16 июня президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна».

Кравченко — уроженец Северодонецка Луганской области. Налоговую службу Украины он возглавил в конце 2024 года. Прежде чиновник руководил Киевской военной администрацией, до начала военного конфликта с Россией возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру.

Должность генерального прокурора Украины оставалась вакантной с 22 октября 2024 года, когда предыдущий генпрокурор Андрей Костин подал в отставку из-за скандала вокруг оформления инвалидности его подчиненными в Хмельницкой области.

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