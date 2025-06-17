Верховная рада утвердила нового генпрокурора Украины
Депутаты Верховной рады поддержали большинством голосов кандидатуру главы Налоговой службы Украины Руслана Кравченко на пост генерального прокурора, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
«Рада назначила Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. За — 273 [депутата]», — написал Железняк в своем телеграм-канале и разместил фотографию электронного табло с результатами голосования. На снимке видно, что против кандидатуры Кравченко выступили пять депутатов, еще 23 воздержались от голосования, а 20 парламентариев из 321 не присутствовали на заседании.
Представление о назначении 35-летнего Кравченко генпрокурором внес в Раду 16 июня президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна».
Кравченко — уроженец Северодонецка Луганской области. Налоговую службу Украины он возглавил в конце 2024 года. Прежде чиновник руководил Киевской военной администрацией, до начала военного конфликта с Россией возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру.
Должность генерального прокурора Украины оставалась вакантной с 22 октября 2024 года, когда предыдущий генпрокурор Андрей Костин подал в отставку из-за скандала вокруг оформления инвалидности его подчиненными в Хмельницкой области.
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