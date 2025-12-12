 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»

В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил производство по делу о возврате квартиры прежней собственнице, которая продала жилье под влиянием мошенников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По данным суда, летом 2024 года Маргарита продала свою квартиру за 5 млн руб. Константину. Позже выяснилось, что с апреля по август неизвестные лица, представляясь сотрудниками МВД, ЦБ и ФССП, вводили женщину в заблуждение и под предлогом сохранения ее денег вынудили продать жилье и передать им полученные средства. 17 августа Маргарита обратилась в полицию, а в ноябре — в суд с требованием признать сделку недействительной.

11 декабря 2025 года стороны заключили мировое соглашение, согласно которому договор купли-продажи расторгается, а Маргарита обязуется вернуть покупателю 5 млн руб. через безотзывный покрытый аккредитив, действующий до апреля 2026 года. Средства будут перечислены после раскрытия аккредитива. Покупатель, в свою очередь, должен освободить и передать квартиру и ключи по передаточному акту.

Судебные расходы стороны распределили самостоятельно, отказавшись от взаимных требований. При этом уплаченная истицей госпошлина будет возвращена из бюджета Санкт-Петербурга.

Производство по делу прекращено. Определение подлежит немедленному исполнению.

Что такое «эффект Долиной» и какие последствия он имеет для россиян
Экономика
Лариса Долина

После того как в марте суд признал недействительной сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной, количество аналогичных судебных исков по стране выросло. По оценкам экспертов, число споров, в которых продавцы требуют вернуть проданное имущество, не возвращая при этом полученные деньги, увеличилось на 15–20%. Специалисты предупреждают, что в ряде случаев такая практика сама по себе может использоваться как мошенническая схема.

В Госдуме начали готовить законодательные инициативы, призванные пресечь мошенничество по «схеме Долиной».

Позже сделки по «схеме Долиной» дошли и до автомобильного рынка.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
мошенничество квартиры покупка Санкт-Петербург суд
Материалы по теме
Певица Лариса Долина безоговорочно следовала инструкции мошенников
Общество
ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке
Общество
Адвокат сообщила, какого решения по квартире Долиной ожидает Лурье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 16:00
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ларри Эллисон потерял $25 млрд за день из-за обвала акций Oracle Инвестиции, 16:13
Лукашенко провел в Минске переговоры с представителями Трампа Политика, 16:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Основатель Oracle потерял почти $25 млрд за день Бизнес, 15:58
Какую гарантию дают «китайцы». Беды с ремонтом, дефицит и подбор деталей Авто, 15:57
Париж предупредил о заморозке активов «на столько времени, сколько нужно» Политика, 15:57
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Капкан наставничества: как прогрессивные руководители тонут в операционке Образование, 15:54
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Главу Федерации хоккея с мячом России похоронят на Даниловском кладбище Спорт, 15:50
Глава ПСБ обсудил с главой Сахалинской области развитие экономики региона Пресс-релиз, 15:48
Сооснователь Pims — впервые открыто о скандале и культуре отмены Стиль, 15:42
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус Спорт, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40