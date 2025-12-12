В Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»

Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил производство по делу о возврате квартиры прежней собственнице, которая продала жилье под влиянием мошенников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По данным суда, летом 2024 года Маргарита продала свою квартиру за 5 млн руб. Константину. Позже выяснилось, что с апреля по август неизвестные лица, представляясь сотрудниками МВД, ЦБ и ФССП, вводили женщину в заблуждение и под предлогом сохранения ее денег вынудили продать жилье и передать им полученные средства. 17 августа Маргарита обратилась в полицию, а в ноябре — в суд с требованием признать сделку недействительной.

11 декабря 2025 года стороны заключили мировое соглашение, согласно которому договор купли-продажи расторгается, а Маргарита обязуется вернуть покупателю 5 млн руб. через безотзывный покрытый аккредитив, действующий до апреля 2026 года. Средства будут перечислены после раскрытия аккредитива. Покупатель, в свою очередь, должен освободить и передать квартиру и ключи по передаточному акту.

Судебные расходы стороны распределили самостоятельно, отказавшись от взаимных требований. При этом уплаченная истицей госпошлина будет возвращена из бюджета Санкт-Петербурга.

Производство по делу прекращено. Определение подлежит немедленному исполнению.

После того как в марте суд признал недействительной сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной, количество аналогичных судебных исков по стране выросло. По оценкам экспертов, число споров, в которых продавцы требуют вернуть проданное имущество, не возвращая при этом полученные деньги, увеличилось на 15–20%. Специалисты предупреждают, что в ряде случаев такая практика сама по себе может использоваться как мошенническая схема.

В Госдуме начали готовить законодательные инициативы, призванные пресечь мошенничество по «схеме Долиной».

Позже сделки по «схеме Долиной» дошли и до автомобильного рынка.