 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дело бывшего мэра Сочи Копайгородского и его жены рассмотрит суд в Москве

Алексей Копайгородский
Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Рассмотрение уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины пройдет в Мещанском районном суде Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Копайгородских Елизавету Меткину. По ее словам, так постановил Верховный суд, куда ранее Генпрокуратура направила материалы дела для определения территориальной подсудности.

Адвокат также сообщила, что Копайгородскому продлили заключение под стражей — до 24 июня 2026 года, Копайгородской — до 12 июля. Имущество обвиняемых будет оставаться под арестом до 17 июля.

Экс-мэр Сочи обвиняется по несколькими статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 6 ст. 290 — получение взятки в особо крупном размере;
  • ч. 4 ст. 160 — растрата в особо крупном размере;
  • п. «б» ч. 4 ст. 174.1 — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Супруге бывшего чиновника также предъявлены обвинения по несколькими статьям Уголовного кодекса:

  • п. «б» ч. 4 ст. 291.1 — посредничество во взятке;
  • ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 — пособничество в растрате;
  • п. «б» ч. 4 ст. 174.1 — легализация средств, полученных незаконным путем;
  • ч. 2 ст. 309 — принуждение свидетеля к даче ложных показаний.

Третьим по делу проходит помощник Копайгородской Александр Пасунько. Ему вменяют эпизод по ч. 2 ст. 309 УК — подкуп свидетеля и принуждение его к уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой причинения вреда здоровью.

Экс-мэр Сочи и его жена не признали вину в получении еще двух взяток
Политика
Алексей Копайгородский

По версии следствия, с марта 2022-го по май 2024 года Копайгородский получил при посредничестве супруги 248 млн руб. от представителей бизнеса. Взамен он обещал предпринимателям свое покровительство. Полученные средства супружеская чета легализовала путем покупки недвижимости. Кроме того, Копайгородский незаконно оформил два земельных участка в Сочи общей стоимостью не менее 26 млн руб. на супругу и подконтрольное лицо.

Согласно материалам дела, в конце 2024 года Копайгородская, уже находясь под следствием, склонила одного свидетеля к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью, а другого — подкупила взяткой в 500 тыс. руб.

При обысках у Копайгородских в квартирах в Сочи, Москве, Петербурге и других регионах нашли более 62 млн руб. и несколько десятков тысяч долларов.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Денис Малышев
Алексей Копайгородский Сочи коррупция Генпрокуратура взятка
Материалы по теме
Мэр Сочи Копайгородский уволился
Политика
Генпрокурор назвал самые необычные взятки в России
Политика
Генпрокуратура потребовала изъять имущество рекордсмена по взятке в МВД
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 16:10
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ларри Эллисон потерял $25 млрд за день из-за обвала акций Oracle Инвестиции, 16:13
Лукашенко провел в Минске переговоры с представителями Трампа Политика, 16:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Основатель Oracle потерял почти $25 млрд за день Бизнес, 15:58
Какую гарантию дают «китайцы». Беды с ремонтом, дефицит и подбор деталей Авто, 15:57
Париж предупредил о заморозке активов «на столько времени, сколько нужно» Политика, 15:57
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Капкан наставничества: как прогрессивные руководители тонут в операционке Образование, 15:54
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Главу Федерации хоккея с мячом России похоронят на Даниловском кладбище Спорт, 15:50
Глава ПСБ обсудил с главой Сахалинской области развитие экономики региона Пресс-релиз, 15:48
Сооснователь Pims — впервые открыто о скандале и культуре отмены Стиль, 15:42
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус Спорт, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40