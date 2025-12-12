Дело бывшего мэра Сочи Копайгородского и его жены рассмотрит суд в Москве

Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Рассмотрение уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины пройдет в Мещанском районном суде Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Копайгородских Елизавету Меткину. По ее словам, так постановил Верховный суд, куда ранее Генпрокуратура направила материалы дела для определения территориальной подсудности.

Адвокат также сообщила, что Копайгородскому продлили заключение под стражей — до 24 июня 2026 года, Копайгородской — до 12 июля. Имущество обвиняемых будет оставаться под арестом до 17 июля.

Экс-мэр Сочи обвиняется по несколькими статьям Уголовного кодекса:

ч. 6 ст. 290 — получение взятки в особо крупном размере;

ч. 4 ст. 160 — растрата в особо крупном размере;

п. «б» ч. 4 ст. 174.1 — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Супруге бывшего чиновника также предъявлены обвинения по несколькими статьям Уголовного кодекса:

п. «б» ч. 4 ст. 291.1 — посредничество во взятке;

ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 — пособничество в растрате;

п. «б» ч. 4 ст. 174.1 — легализация средств, полученных незаконным путем;

ч. 2 ст. 309 — принуждение свидетеля к даче ложных показаний.

Третьим по делу проходит помощник Копайгородской Александр Пасунько. Ему вменяют эпизод по ч. 2 ст. 309 УК — подкуп свидетеля и принуждение его к уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой причинения вреда здоровью.

По версии следствия, с марта 2022-го по май 2024 года Копайгородский получил при посредничестве супруги 248 млн руб. от представителей бизнеса. Взамен он обещал предпринимателям свое покровительство. Полученные средства супружеская чета легализовала путем покупки недвижимости. Кроме того, Копайгородский незаконно оформил два земельных участка в Сочи общей стоимостью не менее 26 млн руб. на супругу и подконтрольное лицо.

Согласно материалам дела, в конце 2024 года Копайгородская, уже находясь под следствием, склонила одного свидетеля к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью, а другого — подкупила взяткой в 500 тыс. руб.

При обысках у Копайгородских в квартирах в Сочи, Москве, Петербурге и других регионах нашли более 62 млн руб. и несколько десятков тысяч долларов.