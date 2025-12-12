Ученые сообщили о быстром снижении уровня вспышечной активности на Солнце
На Солнце отмечается заметное снижение вспышечной активности после пика 8–10 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
За три дня с 8 по 10 декабря приборы зафиксировали около 70 вспышек, включая 15 среднего класса M и одну вспышку уровня X. 11 декабря зарегистрировано всего 12 событий, из которых одно — класса M, а сегодня утром — лишь 5 вспышек, включая M2.0. Вероятность сильных событий на Солнце сейчас снизилась, хотя вспышки продолжаются, отмечают ученые.
Они также подчеркнули, что повышенный уровень вспышечной активности привлекает внимание как из-за объективных обстоятельств — на Солнце сформировался крупнейший в этом году комплекс пятен, способный произвести события очень большой силы, так и из-за того, что прямо напротив крупных активных центров сейчас проходит траектория движения 3I/ATLAS.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру