 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые сообщили о быстром снижении уровня вспышечной активности на Солнце

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Солнце отмечается заметное снижение вспышечной активности после пика 8–10 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

За три дня с 8 по 10 декабря приборы зафиксировали около 70 вспышек, включая 15 среднего класса M и одну вспышку уровня X. 11 декабря зарегистрировано всего 12 событий, из которых одно — класса M, а сегодня утром — лишь 5 вспышек, включая M2.0. Вероятность сильных событий на Солнце сейчас снизилась, хотя вспышки продолжаются, отмечают ученые.

На Солнце произошло четыре вспышки класса M
Общество

Они также подчеркнули, что повышенный уровень вспышечной активности привлекает внимание как из-за объективных обстоятельств — на Солнце сформировался крупнейший в этом году комплекс пятен, способный произвести события очень большой силы, так и из-за того, что прямо напротив крупных активных центров сейчас проходит траектория движения 3I/ATLAS.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Солнце Вспышки ученые
Материалы по теме
На Солнце произошла двойная мощная вспышка
Общество
Ученые сообщили о крупнейших за последние годы пятнах на Солнце
Технологии и медиа
Ученые допустили «супервзрыв» на Солнце
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 13:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 13:00
Бразилец Жерсон назвал высосанными из пальца слухи об уходе из «Зенита» Спорт, 13:13
В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону на Донбассе Политика, 13:13
Орбан обвинил ЕС в систематическом нарушении законов ради Украины Политика, 13:11
Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю Политика, 13:10
Четыре российских аэропорта закрыли для полетов Политика, 13:09
Тарпищев фразой «ушли не лидеры» оценил смену гражданства теннисисток Спорт, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу Политика, 13:06
В Красноярске прошла Всероссийская конференция в области финпросвещения Пресс-релиз, 12:50
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:45
Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь Общество, 12:43
Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради мира Политика, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
ЦБ объяснил иск к Euroclear ущербом из-за «незаконных действий» Политика, 12:39