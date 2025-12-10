 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Солнце произошло четыре вспышки класса M

Институт прикладной геофизики: на Солнце произошло четыре вспышки класса M

10 декабря на Солнце зарегистрировали четыре вспышки предпоследнего класса M. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

Вспышки произошли в группах пятен 4294 и 4296 с мощностью от M1.0 до M1.9 и продолжительностью от 10 до 20 минут.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что комплекс пятен 4294–4296–4298, появившийся на видимой стороне Солнца около 10 дней назад, сейчас выходит в область прямых ударов по 3I/ATLAS.

Специалисты подчеркивают, что этот комплекс является крупнейшим и одним из самых необычных в текущем 25-м солнечном цикле. Несмотря на огромную суммарную площадь пятен, ранее вспышки не наблюдались, а накопленная энергия начала высвобождаться только в последние дни.

На Солнце произошла редкая «черная» вспышка
Общество

8 декабря в этом же комплексе была отмечена вспышка уровня X1.1. Событие имело импульсный характер и продолжалось около 15 минут. Вспышка произошла в самой небольшой области комплекса — 4298 площадью около 120 единиц.

9 декабря на Солнце зафиксировали семь вспышек предпоследнего класса М. Самая мощная из них — M3.1 — произошла в 00:17 мск в группе пятен 4294 и длилась 12 минут. Остальные шесть вспышек были слабее, но также относились к классу М. Часть из них зарегистрировали в комплексе 4294–4296–4298.

