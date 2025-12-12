 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Reddit подала иск против Австралии из-за запрета соцсетей для детей

Reddit подала иск против властей Австралии из-за запрета соцсетей для детей
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Reddit подала иск в Высокий суд Австралии (High Court of Australia) против властей страны из-за того, что соцсеть попала в перечень платформ, запрещенных для лиц младше 16 лет. Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что закон препятствует свободе политической коммуникации, гарантированной Конституцией Австралии.

«Мы считаем, что существуют более эффективные способы для австралийского правительства достичь нашей общей цели — защиты молодежи, а закон SMMA затрагивает серьезные вопросы конфиденциальности и политического самовыражения для всех пользователей интернета», — говорится в исковом заявлении компании, передает ABC News.

В ответ правительство заявило, что находится «на стороне австралийских родителей и детей, а не платформ».

Подростки в Австралии смогли обойти запрет на использование соцсетей
Политика
Фото:Roni Bintang / Getty Images

10 декабря в силу вступил закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться перечнем из десяти наиболее популярных соцсетей.

Помимо Reddit, под ограничения попали Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), TikTok, Snapchat, X и YouTube. Исключения не предусмотрены, даже если родители не против того, чтобы у ребенка был аккаунт.

Александра Озерова
Австралия Reddit суд запреты
