Политика⁠,
В России начались испытания грузового дрона «Черный коршун — 15»

В России начались испытания дрона «Черный коршун-15», способного нести до 100 кг
&laquo;Черный коршун&nbsp;&mdash; 15&raquo;
«Черный коршун — 15» (Фото: dronax_news / Telegram)

Российская компания «Дронакс» приступила к испытаниям грузового дрона мультироторного типа «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО), рассчитанного на доставку до 100 кг боеприпасов, медикаментов и другого снаряжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию-разработчика.

В компании отметили, что аппарат оснащен универсальной системой жесткой транспортировки, совместимой, в частности, с миной ТМ-62. По грузоподъемности дрон потенциально способен выполнять задачи по эвакуации раненых.

Сейчас система ЧК-15СВО проходит комплексные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

В компании подчеркнули, что дрон вызывает «активный интерес» у структур, отвечающих за оснащение подразделений беспилотными системами логистики и разведки.

По данным «Дронакс», главное отличие нового аппарата — максимальная для своего класса грузоподъемность при сохранении компактности и маневренности. Это позволяет выполнять задачи, которые ранее требовали нескольких более легких дронов или применения наземного транспорта.

В августе 2023 года в России стартовали испытания нового ударного беспилотника «Сюрприз», разработанного для сухопутных войск. Дрон способен нести две мины калибра 82 мм. Об этом сообщил руководитель московского представительства компании‑разработчика «Робоавиа» Валентин Киселев.

Антонина Сергеева
Россия испытания дроны
