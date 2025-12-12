В России начались испытания дрона «Черный коршун-15», способного нести до 100 кг

«Черный коршун — 15» (Фото: dronax_news / Telegram)

Российская компания «Дронакс» приступила к испытаниям грузового дрона мультироторного типа «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО), рассчитанного на доставку до 100 кг боеприпасов, медикаментов и другого снаряжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию-разработчика.

В компании отметили, что аппарат оснащен универсальной системой жесткой транспортировки, совместимой, в частности, с миной ТМ-62. По грузоподъемности дрон потенциально способен выполнять задачи по эвакуации раненых.

Сейчас система ЧК-15СВО проходит комплексные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

В компании подчеркнули, что дрон вызывает «активный интерес» у структур, отвечающих за оснащение подразделений беспилотными системами логистики и разведки.

По данным «Дронакс», главное отличие нового аппарата — максимальная для своего класса грузоподъемность при сохранении компактности и маневренности. Это позволяет выполнять задачи, которые ранее требовали нескольких более легких дронов или применения наземного транспорта.

В августе 2023 года в России стартовали испытания нового ударного беспилотника «Сюрприз», разработанного для сухопутных войск. Дрон способен нести две мины калибра 82 мм. Об этом сообщил руководитель московского представительства компании‑разработчика «Робоавиа» Валентин Киселев.