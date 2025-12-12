 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мадуро назвал Путина братом и рассказал о его поддержке

Президент России Владимир Путин «восхитился мужеством венесуэльского народа» и поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом венесуэльский лидер рассказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Сегодня состоялся продолжительный телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным», — сказал Мадуро (цитата по ТАСС).

По словам венесуэльского президента, Путин «решительно поддержал» его усилия по защите суверенитета своей страны и поддержанию мира в Латинской Америке.

Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа
Политика
Владимир Путин

Российский и венесуэльский лидеры созвонились в четверг, 11 декабря. В ходе разговора Путин и Мадуро обсудили дальнейшее развитие российско-венесуэльских отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».

В пресс-службе Кремля также отметили, что Путин выразил поддержку курсу правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Последнее время США стягивают военные силы в Карибское море и наносят удары по венесуэльским морским судам. Американская сторона объясняет свои действия борьбой с наркотрафиком. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

При этом Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков. Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США».

Персоны
Анастасия Луценко
Николас Мадуро Владимир Путин Россия Венесуэла звонок
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
