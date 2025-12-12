Мадуро назвал Путина братом и рассказал о его поддержке

Президент России Владимир Путин «восхитился мужеством венесуэльского народа» и поддержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом венесуэльский лидер рассказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Сегодня состоялся продолжительный телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным», — сказал Мадуро (цитата по ТАСС).

По словам венесуэльского президента, Путин «решительно поддержал» его усилия по защите суверенитета своей страны и поддержанию мира в Латинской Америке.

Российский и венесуэльский лидеры созвонились в четверг, 11 декабря. В ходе разговора Путин и Мадуро обсудили дальнейшее развитие российско-венесуэльских отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».

В пресс-службе Кремля также отметили, что Путин выразил поддержку курсу правительства Мадуро на «защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Последнее время США стягивают военные силы в Карибское море и наносят удары по венесуэльским морским судам. Американская сторона объясняет свои действия борьбой с наркотрафиком. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

При этом Венесуэла отвергает причастность к контрабанде наркотиков. Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию, чтобы «дать отпор США».