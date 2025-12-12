 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Отмененный фестиваль «Сигнал» перенесли в Подмосковье

Отмененный фестиваль «Сигнал» пройдет в подмосковном Чехове
Сюжет
Военная операция на Украине

Фестиваль современной музыки «Сигнал», который в 2025 году отменили власти Калужской области из-за угрозы атаки дронов, в 2026 году пройдет в городе Чехов Московской области. Об этом в телеграм-канале сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль состоится с 22 по 24 мая на территории завода «Энергомаш», где производят трубопроводную арматуру высокого давления. По словам организаторов, площадку «рекультивируют» для проведения мероприятия: там возведут 6 сцен, на которых выступят более 70 артистов.

Отмененный из-за угрозы дронов фестиваль «Сигнал» перенесут в Москву
Общество
Фото:signal_live / Telegram

Изначально фестиваль «Сигнал» должен был пройти с 14 по 18 августа на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области. Незадолго до начала мероприятия глава Дзержинского района Калужской области Егор Вирков заявил, что местные власти не согласуют его проведение из-за угрозы жизни и здоровью участников и «потенциальных рисков, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов».

Изначально организаторы фестивали назвали информацию об отмене мероприятия не соответствующей действительности, но через несколько дней сообщили, что фестиваль перенесут в Москву из-за невозможности провести его в «Никола-Ленивце».

