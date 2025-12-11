Медведев назвал слова Зеленского о референдуме «средним пальцем» США
Референдум на Украине по вопросу о выводе войск из Донбасса и создании демилитаризованной зоны призван затормозить переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры», — написал он.
Медведев расценил это как «средний палец» для США и задался вопросом, сколько еще американское правительство «будет с этим мириться».
Зеленский также предложил провести референдум и о создании демилитаризованной зоны, на которой настаивает американская сторона в рамках обсуждения плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Он объяснил это тем, что соглашение должно учитывать мнение граждан Украины.
По данным The Washington Post, обновленный мирный план США предполагает создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения. О том, что США настаивают на выводе ВСУ из Донбасса, сообщил Politico европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
