Военная операция на Украине
0

Медведев назвал слова Зеленского о референдуме «средним пальцем» США

Медведев: слова Зеленского о референдуме являются «средним пальцем» США
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Референдум на Украине по вопросу о выводе войск из Донбасса и создании демилитаризованной зоны призван затормозить переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры», — написал он.

Медведев расценил это как «средний палец» для США и задался вопросом, сколько еще американское правительство «будет с этим мириться».

Зеленский допустил референдум на Украине по выводу войск из Донбасса
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Зеленский также предложил провести референдум и о создании демилитаризованной зоны, на которой настаивает американская сторона в рамках обсуждения плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Он объяснил это тем, что соглашение должно учитывать мнение граждан Украины.

По данным The Washington Post, обновленный мирный план США предполагает создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения. О том, что США настаивают на выводе ВСУ из Донбасса, сообщил Politico европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
