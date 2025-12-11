 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Пианистка Адфельдт захотела вернуть жилье, проданное по указке мошенников

Заслуженная пианистка Адфельдт хочет вернуть жилье, проданное из-за мошенников
Сюжет
Как защититься от мошенников
Лидия Адфельдт
Лидия Адфельдт (Фото: Первый канал / VK)

Заслуженная пианистка России, 84-летняя Лидия Адфельдт в интервью «Россия 1» рассказала, что под давлением мошенников продала однокомнатную квартиру в центре Москвы и теперь намерена оспорить сделку и вернуть недвижимость.

В столице суд о выселении пианистки начался со встречного иска прокурора о признании сделки недействительной.

Пенсионерка рассказала, что ее обманули телефонные мошенники, принудив «фиктивно продать» жилплощадь в рамках «спецоперации». Обман вскрылся спустя полгода, когда покупатели — семья профессора РАН Сергея Решмина — решили въехать в квартиру.

Как пояснила телеканалу покупательница, при подготовке сделки риелторы получили от Адфельдт расписку о том, что она не действует под давлением, а в договоре купли-продажи также содержался пункт, предупреждающий о мошенничестве.

При этом представитель Адфельдт Диана Багдасарян заявила, что ее клиентка, согласно результатам экспертизы, была под воздействием «иных лиц». «Если бы она понимала, что сделка не фиктивная, она бы ее не совершила», — сказала Багдасарян.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
кибермошенники квартира Москва пианист
Материалы по теме
В ЦБ назвали телефонные звонки главным инструментом мошенников в России
Технологии и медиа
МВД рассказало о схемах мошенничества в отношении бойцов военной операции
Общество
Московская пенсионерка потеряла ₽27,6 млн из-за новой схемы мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 21:49 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 21:49
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Карим Бензема допустил возвращение в сборную Франции на ЧМ-2026 Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Москва договорилась о покупке аэропорта «Остафьево» у «Газпрома» Бизнес, 21:39
Disney вложит $1 млрд в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам Технологии и медиа, 21:28
Axios узнал, что США ввели санкции против племянников Мадуро Политика, 21:25
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Лучшему российскому лыжнику сезона отказали в нейтральном статусе Спорт, 21:18
Путин провел совещание о ситуации в зоне военной операции. Видео Политика, 21:15
Ельцин-центр объявил о закрытии театра Общество, 20:56
Дума подготовила запрет осужденным релокантам менять паспорта и жениться Политика, 20:48
Может ли вступление Украины в ЕС ускорить мирное урегулирование Политика, 20:42
Дегтярев поблагодарил МОК за снятие ограничений на юношеские турниры Спорт, 20:42
Инвесторы согласились подождать выплат по облигациям Домодедово еще год Бизнес, 20:39