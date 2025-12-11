Пианистка Адфельдт захотела вернуть жилье, проданное по указке мошенников
Заслуженная пианистка России, 84-летняя Лидия Адфельдт в интервью «Россия 1» рассказала, что под давлением мошенников продала однокомнатную квартиру в центре Москвы и теперь намерена оспорить сделку и вернуть недвижимость.
В столице суд о выселении пианистки начался со встречного иска прокурора о признании сделки недействительной.
Пенсионерка рассказала, что ее обманули телефонные мошенники, принудив «фиктивно продать» жилплощадь в рамках «спецоперации». Обман вскрылся спустя полгода, когда покупатели — семья профессора РАН Сергея Решмина — решили въехать в квартиру.
Как пояснила телеканалу покупательница, при подготовке сделки риелторы получили от Адфельдт расписку о том, что она не действует под давлением, а в договоре купли-продажи также содержался пункт, предупреждающий о мошенничестве.
При этом представитель Адфельдт Диана Багдасарян заявила, что ее клиентка, согласно результатам экспертизы, была под воздействием «иных лиц». «Если бы она понимала, что сделка не фиктивная, она бы ее не совершила», — сказала Багдасарян.
