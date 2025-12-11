Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ в Москве под песню «Белые розы»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву и опубликовал в телеграм-канале ролик под песню «Белые розы» группы «Ласковый май», сидя у окна на фоне здания ФСБ на Лубянке.
«Желаю доброго и хорошего дня и люблю всех вас» — подписал он видео на армянском языке.
За несколько часов до этого Пашинян показал кадры своего прибытия в российскую столицу.
Пашинян прибыл в Москву 11 декабря, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. Сегодня днем возле посольства Армении в Армянском переулке прошел митинг, участники которого критиковали политику Пашиняна.
До этого в пресс-службе премьера сообщали, что минувшей ночью борт Пашиняна не смог приземлиться в Москве, из-за чего самолет отправили в Санкт-Петербург.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру