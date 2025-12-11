 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ в Москве под песню «Белые розы»

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Nikol_Pashinyan_PM / Telegram)

Пашинян выложил видео на фоне здания ФСБ в Москве под песню «Белые розы»
Video

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Москву и опубликовал в телеграм-канале ролик под песню «Белые розы» группы «Ласковый май», сидя у окна на фоне здания ФСБ на Лубянке.

«Желаю доброго и хорошего дня и люблю всех вас» — подписал он видео на армянском языке.

За несколько часов до этого Пашинян показал кадры своего прибытия в российскую столицу.

Пашинян прибыл в Москву 11 декабря, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. Сегодня днем возле посольства Армении в Армянском переулке прошел митинг, участники которого критиковали политику Пашиняна.

До этого в пресс-службе премьера сообщали, что минувшей ночью борт Пашиняна не смог приземлиться в Москве, из-за чего самолет отправили в Санкт-Петербург.

Теги
Анастасия Лежепекова
Никол Пашинян «Ласковый май» видео Москва
