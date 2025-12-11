 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Никол Пашинян не смог приземлиться в Москве и улетел в Петербург ночью

Багдасарян: самолет Пашиняна не сел в Москве и направился в Санкт-Петербург
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Минувшей ночью самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве, из-за чего воздушное судно отправили в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Правительственный самолет премьер-министра Никола Пашиняна не совершил посадку из-за временного закрытия воздушного пространства Москвы. Самолет направился в Санкт-Петербург и благополучно приземлился в аэропорту Пулково», — написала Багдасарян.

Пресс-секретарь добавила, что утром поездка премьер-министра продолжилась. Он направился в Москву, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий.

Ксения Потрошилина
Никол Пашинян Армения самолет авиация
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
