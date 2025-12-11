Вучич рассказал фон дер Ляйен о полученном послании из Москвы

Video

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с высшими руководителями Евросоюза сообщил о полученном «послании из Москвы», но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить детали позднее. Запись пресс-подхода опубликована на сайте ЕК.

Сербский лидер упомянул послание во время фотографирования с Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Коштой перед переговорами вечером 10 декабря. «Да, да, давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг», — сказала в ответ глава ЕК. После этого все трое сфотографировались и проследовали в зал для переговоров.

Приглашение посетить Брюссель, чтобы обсудить расширение Евросоюза со странами-кандидатами, Вучич получил еще в октябре, во время визита фон дер Ляйен на Западные Балканы. «Мы рассчитываем, что Сербия продемонстрирует приверженность как на словах, так и на деле», — заявила тогда глава ЕК.

Перед этим в сентябре Вучич встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине. На встрече сербский лидер заявил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России. По словам Вучича, она является единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России. Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу Сербии.

